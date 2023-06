Published: Just Now Updated: Just Now

Train Accident : `விபத்துக்கான காரணத்தைக் கண்டறிந்துவிட்டோம்..!' - மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர்

விபத்துப் பகுதியைச் சீரமைக்கும் பணிகளை ரயில்வே அதிகாரிகள் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்தப் பணியில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றனர்.