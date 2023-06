Published: 02 Jun 2023 6 AM Updated: 02 Jun 2023 6 AM

சேலம்: பட்டாசு ஆலை தீ விபத்தில் 3 பேர் பலி - விபத்துக்கான காரணங்கள் குறித்து தீவிர விசாரணை!

சேலத்தில் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் சிகிச்சையில் உள்ள நபர்களுக்கு 30 முதல் 60 சதவீதம் தீக்காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அதிதீவிர சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது.