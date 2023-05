Published: 02 May 2023 11 AM Updated: 02 May 2023 11 AM

சேலம்: ஏற்காடு நீர்வீழ்ச்சி... பாறையில் இருந்து தவறி விழுந்ததில் தந்தை, மகள் உயிரிழப்பு!