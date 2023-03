Published: 23 Mar 2023 9 AM Updated: 23 Mar 2023 9 AM

சேலம்: எடப்பாடி அருகே பட்டாசு ஆலை தீ விபத்து - பெண் பலி; ஒருவர் படுகாயம்

உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த வேடப்பனை போலீஸார் மீட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.