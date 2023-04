Published: 07 Apr 2023 10 AM Updated: 07 Apr 2023 10 AM

திருப்பூர்: 10-ம் வகுப்பு தேர்வெழுதிவிட்டு வந்த மாணவி லாரி மோதி உயிரிழந்த சோகம்!

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதிவிட்டு வந்த மாணவி, தன்னுடைய தங்கையை அழைக்கச் சென்றபோது லாரி மோதி உயிரிழந்தது சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.