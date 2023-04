Published: Just Now Updated: Just Now

விருதுநகர்: கோடை விடுமுறை; கட்டடப்பணிக்கு வந்த மாணவர்கள்... மின்சாரம் தாக்கி பலியான சோகம்

திருச்சுழி அருகே, கோடை விடுமுறைக்காக கட்டடப்பணிக்கு வந்த பள்ளி மாணவர்கள் இருவர் எதிர்பாராதவிதமாக மின்சாரம் தாக்கி பலியான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

