Published: 17 Apr 2023 10 AM Updated: 17 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

வெயில் கொடுமையால் 11 பேர் பலி - அமித் ஷா, ஷிண்டே பங்கேற்ற பிரமாண்ட நிகழ்ச்சியில் சோகம்!

மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் வெயிலின் கொடுமையால் 11 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 50 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்.