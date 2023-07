Published: Just Now Updated: Just Now

பலத்த காற்று வீசியதில் வேருடன் விழுந்த மரம்... பெண் பலியான சோகம்!

சாலை ஓரத்தில் இருந்த குல்மொஹர் மரம் அடியோடு சாய்ந்து இருவர் மீதும் விழுந்தது. இதில் டூவீலரை ஒட்டிச் சென்ற வள்ளி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.