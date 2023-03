Published: 20 Mar 2023 10 AM Updated: 20 Mar 2023 10 AM

மும்பை: கடற்கரையில் வாக்கிங் சென்ற பெண்: 100 கி.மீ.வேகத்தில் வந்த கார் மோதி உயிரிழப்பு!

மும்பை கடற்கரையில் வாக்கிங் சென்ற பெண் அதிகாரி கார் மோதி உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.