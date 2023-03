Published: 20 Mar 2023 11 AM Updated: 20 Mar 2023 11 AM

`கடன நாங்க கட்றோம்'; வாடிக்கையாளர்கள் பெயரில் ரூ.300 கோடி கடன் வாங்கி மோசடி - குற்றவாளி தலைமறைவு!

புனேயில் வாடிக்கையாளர்கள் பெயரில் கடன் வாங்கி ரூ.300 கோடி அளவுக்கு மோசடி செய்தவரை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.

News செல்வகுமார்