Published: 04 Apr 2023 9 AM Updated: 04 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

தன்மீதே ஆசிட் வீச ஆள் செட் செய்த பெண்; கடன்காரர்களை மிரட்ட பலே ஸ்கெட்ச்! - சிக்கியது எப்படி?!

இரண்டு பைக்குகளில் வந்த நான்கு பேர் லதாமீது ஆசிட் வீசிவிட்டுத் தப்பிச் சென்றிருக்கின்றனர். அவரின் கை உள்ளிட்ட சில இடங்களில் ஆசிட் பட்டதால் வலியால் துடித்த லதாவை அந்தப் பகுதியினர் மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். | நடந்தது என்ன?!

News கைதானவர்கள் | லதா