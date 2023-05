Published: 08 May 2023 1 PM Updated: 08 May 2023 1 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

`ஹெல்மெட் அணியாமல் கார் ஓட்டினேனா?' - போலீஸிடம் நஷ்டஈடு கேட்கும் வக்கீல்!

ஹெல்மெட் அணியாமல் கார் ஓட்டியதாக தன்மீது வழக்கு பதிவுசெய்த போலீஸாரிடம், ரூ.1 லட்சம் நஷ்டஈடு கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறார் வழக்கறிஞர் ஒருவர்.

