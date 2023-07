Published: 13 Jul 2023 11 AM Updated: 13 Jul 2023 11 AM

சாத்தான்குளம்: `கடும் ஆயுதத்தால் தாக்கியதால் தந்தை, மகன் உயிரிழப்பு'- தடயவியல் பேராசிரியர் சாட்சியம்

`சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் ஆகிய இருவரும் லத்தி உட்பட கடும் ஆயுதங்களால் தாக்கப்பட்டதால் உயிரிழந்தனர்' என எய்ம்ஸ் குழுவைச் சேர்ந்த மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியர் சாட்சியம் அளித்திருக்கிறார்.

