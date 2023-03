Published: Just Now Updated: Just Now

விமானப் பணிப்பெண் 4-வது மாடியிலிருந்து விழுந்து உயிரிழப்பு; காதலரிடம் விசாரணை!

துபாயிலிருந்து பெங்களூருவிற்குச் சென்ற அர்ச்சனா, தன் காதலர் வசிக்கும் அபார்ட்மென்டில் சென்று தங்கி இருக்கிறார். இந்நிலையில் தான் சனிக்கிழமையன்று நான்காவது மாடி பால்கனியில் இருந்து விழுந்து இறந்திருக்கிறார்.

News அர்ச்சனா திமன் ( social meida )