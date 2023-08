Published: Just Now Updated: Just Now

மது போதை, ரத்தம் குடிப்பதாக கழுத்தை கடித்த நண்பர்.. கொலையில் முடிந்த பயங்கரம்!

அதிகளவு மது குடித்து போதையில் இருந்த இஷ்டியாக் கான், பேச்சுவாக்கில் தனது நண்பரான ராகுலிடம், கழுத்தை கடித்து ரத்தம் குடிப்பதாக சவாலிட்டுள்ளார். இதற்காக ராகுலின் கழுத்தை கடித்துள்ளார். இதனால் இருவரிடையே சண்டை மூண்டது.

News மது | மாதிரிப்படம்