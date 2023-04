Published: Just Now Updated: Just Now

பாலியல் புகார்: "அனைத்து கட்சிகளும் போராட்டத்துக்கு வரவேற்கப்படுகின்றன" - மல்யுத்த வீராங்கனைகள்

பிரிஜ் பூஷன் சரண் சிங்க்குக்கு எதிராக எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்ய கோரி வினேஷ் போகட் உள்ளிட்ட ஏழு மல்யுத்த வீராங்கனைகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கின்றனர்.

News பஜ்ரங் புனியா, வினேஷ் போகட் - மல்யுத்த வீராங்கனைகள்

Share