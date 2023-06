Published: Just Now Updated: Just Now

பாலியல் வன்கொடுமை; செவ்வாய் தோஷம்... ஜாதகம் கேட்ட உயர் நீதிமன்றம் - தடுத்த உச்ச நீதிமன்றம்!

பெண்ணுடன் நெருங்கி பழகிய நபர், பின்னர் பெண்ணுக்கு செவ்வாய் தோஷம் எனக் கூறி திருமணம் செய்துகொள்ள மறுத்ததையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை ஜாதகம் சமர்பிக்குமாறு அலகாபாத் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

News பாலியல் வன்கொடுமை ( சித்திரிப்புப் படம் )