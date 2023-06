Published: Just Now Updated: Just Now

3 மகன்களை வரிசையாக நிற்கவைத்து துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொன்ற தந்தை; அமெரிக்காவில் கொடூரம்!

அமெரிக்காவில் சாட் டோர்மேன் என்பவர் பல மாதங்களாக திட்டமிட்டு தன்னுடைய மகன்கள் மூன்று பேரை வீட்டில் வரிசையாக நிற்கவைத்து துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொன்றார்.

News 3 மகன்களை சுட்டுக்கொன்ற தந்தை ( pixabay )