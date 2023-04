Published: 23 Apr 2023 8 AM Updated: 23 Apr 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

Amritpal: குருத்வாராவில் சரணடைந்த அம்ரித்பால் - முடிவுக்கு வந்தது பஞ்சாப் போலீஸின் தேடுதல் வேட்டை!

கடந்த ஒரு மாதகாலமாக பஞ்சாப் போலீஸாரால் தேடப்பட்டுவந்த அம்ரித்பால் சிங், சரணடைந்தார்.

News அம்ரித்பால் சிங்

