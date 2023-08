Published: 14 Aug 2023 11 AM Updated: 14 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

ஈரோடு: வாளிக்குள் தவறி விழுந்த 11 மாதக் குழந்தை... மூச்சுத்திணறி பலியான சோகம்!

வாளிக்குள் தவறி விழுந்த 11 மாதக் குழந்தை மூச்சுத்திணறி பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News 11 மாதக் குழந்தை இறப்பு ( pixabay )