Published: 22 Feb 2023 10 AM Updated: 22 Feb 2023 10 AM

சிவகாசி: சிறுமிகளுக்குப் பாலியல் தொந்தரவு; 67 வயது முதியவர் போக்சோவில் கைது!

சிவகாசி அருகே சிறுமிகளுக்குப் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த முதியவரை போலீஸார் கைதுசெய்து விசாரித்துவருகின்றனர்.

