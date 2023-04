Published: 26 Apr 2023 11 AM Updated: 26 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

வேலூர்: வீட்டுக்கு வெளியே படுத்துறங்கிய முதியவர்; விடிந்ததும் உறவினர்களுக்குக் காத்திருந்த அதிர்ச்சி

வீட்டுக்கு வெளியே படுத்து உறங்கிய முதியவர் மர்மமான முறையில் வெட்டுப்பட்டு இறந்துகிடந்த சம்பவம், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News போலீஸ் விசாரணை

Share