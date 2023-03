Published: Just Now Updated: Just Now

அன்புஜோதி ஆசிரமம்: `பல மாநிலங்களில் தொடர்பு, கட்டாய மதமாற்றம்’ - தேசிய குழந்தைகள் ஆணைய உறுப்பினர்

"சுமார் 35,000 மாத்திரைகள் வெவ்வேறு பெயர்களில், ப்ராண்டுகளில் வாங்கியுள்ளனர். சாலையின் ஓரத்தில் செல்பவர்களை பிடித்து வந்து... கை, கால்களை உடைத்து மாற்றுத்திறனாளி என்று சொல்லியுள்ளனர்." - தேசிய குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு ஆணைய உறுப்பினர் ஆனந்த்.

