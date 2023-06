Published: 20 Jun 2023 11 AM Updated: 20 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

மும்பை: ஓடும் ஆட்டோவில் காதலியின் கழுத்தை அறுத்துக் கொன்ற காதலன் - என்ன நடந்தது?

மும்பையில் ஆட்டோவில் சென்றபோது காதலியின் கழுத்தை அறுத்துவிட்டு காதலன் ஓட்டம் பிடித்தார்.

News மரணம்