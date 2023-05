Published: 19 May 2023 5 PM Updated: 19 May 2023 5 PM

SRK: `தயவுசெய்து ஆர்யனை சிறையிலடைத்து விடாதீர்கள் என ஷாருக் கான் கெஞ்சினார்'- கோர்ட்டில் சமீர் தகவல்

``என்னுடைய மகனிடம் இரக்கம் காட்டுங்கள். என் மகன் உடைந்து போவான். ஒரு தந்தை என்ற முறையில் உங்களிடம் கெஞ்சிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்னுடைய மகனைச் சிறையில் அடைத்துவிடாதீர்கள்" என்று கேட்டிருக்கிறார் ஷாருக் கான்.