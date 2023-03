Published: Just Now Updated: Just Now

திருவண்ணாமலை ஏடிஎம் கொள்ளை; கன்டெய்னர் லாரியுடன் கர்நாடக எல்லையில் சிக்கிய 6-வது குற்றவாளி!

தமிழ்நாட்டையே தடதடக்க வைத்த திருவண்ணாமலை ஏடிஎம் கொள்ளை வழக்கில், ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த ஆறாவது கொள்ளையனை போலீஸார் அதிரடியாக கைதுசெய்திருக்கிறார்கள். கொள்ளைக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கன்டெய்னர் லாரியும் பிடிபட்டது.

News கைதான கொள்ளையன், கைப்பற்றப்பட்ட கன்டெய்னர்