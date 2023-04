Published: 19 Apr 2023 7 AM Updated: 19 Apr 2023 7 AM

அரசு மருத்துவமனைக்குள் புகுந்து கைதிகளை வெட்ட முயன்ற மர்ம கும்பல் - விருதுநகரில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

விருதுநகர் மாவட்ட அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப்பெற்று வந்த சிறைக்கைதிகளை 5 பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் அரிவாளால் வெட்ட முயற்சித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

