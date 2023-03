Published: 14 Mar 2023 6 AM Updated: 14 Mar 2023 6 AM

வேங்கைவயல் விவகாரம்: குடிநீர் தொட்டியை உடைக்க முயற்சி - த.வா.க இளைஞர்கள் 4 பேர் கைது

`குற்றவாளிகளை உடனே கைது செய், தொட்டியை இடித்து அகற்று’ என்று கோஷமிட்டவாரே, தண்ணீர்த் தொட்டியை அடித்து உடைக்கவும் தொடங்கினர்.

