ஒருதலைக் காதல்; ஜாமீனில் வந்தவர் தாய், மகளை வெட்டிக் கொல்ல முயற்சி! - இளைஞருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை

ஒருதலைக் காதல் விவகாரம் தொடர்பாக கைதாகி ஜாமீனில் வெளிவந்த இளைஞர் ஒருவர், தாய்-மகளை வெட்டிக் கொல்ல முயன்றார். அது தொடர்பான வழக்கில் அந்த இளைஞருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

