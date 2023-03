Published: 29 Mar 2023 10 AM Updated: 29 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

மும்பை: ரூ.10 அதிகமாகக் கொடுக்க மறுத்த பயணி; கம்பால் விரட்டி விரட்டி அடித்த ஆட்டோ டிரைவர் தலைமறைவு!

மும்பையில் ரூ.10 அதிகமாகக் கொடுக்க மறுத்த பயணியை ஆட்டோ டிரைவர் கம்பால் அடித்து உதைத்திருக்கும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News மும்பை போலீஸ்