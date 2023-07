Published: Just Now Updated: Just Now

ஓட ஓட விரட்டிக் கொல்லப்பட்ட டிரைவர்; கொலையாளிகளை கடைக்குள் வைத்துப் பூட்டிய பொதுமக்கள்!

சென்னையில் ஓட ஓட விரட்டி ஆட்டோ டிரைவர் தினேஷ் என்பவர் கொலைசெய்யப்பட்டார். அவரைக் கொலைசெய்த இருவரை பொதுமக்கள் கடைக்குள் பூட்டி வைத்து போலீஸிடம் பிடித்துக் கொடுத்தனர்.

