Published: 12 Jul 2023 10 AM Updated: 12 Jul 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

பெங்களூரு ஐ.டி நிறுவனத்தின் MD, CEO-வை குத்திக் கொன்ற முன்னாள் ஊழியர் - அதிரவைத்த இரட்டைக் கொலை

பெங்களூருவில் ஏரோனிக்ஸ் இன்டர்நெட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி ஆகியோர் தங்களின் முன்னாள் ஊழியரால் கொல்லப்பட்டனர்.

