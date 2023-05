Published: 19 May 2023 3 PM Updated: 19 May 2023 3 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

`சிறுவர், சிறுமியர்களை மதமாற்றம் செய்ய முயற்சியா?'- பாஜக-கிறிஸ்துவ பாதிரியார் மோதல்; போலீஸ் விசாரணை!

அருப்புக்கோட்டை அருகே சிறுவர்-சிறுமிகளைக் கட்டாய மதமாற்றம் செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக பாதிரியார்மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது. இது தொடர்பாக பா.ஜ.க-வினர்-பாதிரியார் இடையே நடந்த மோதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.