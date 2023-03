Published: Just Now Updated: Just Now

"திமுக கவுன்சிலர் வன்முறை வெறியாட்டம்; இன்னும் எத்தனை நாள் மௌனமாக இருப்பீர்கள் முதல்வரே?" - அண்ணாமலை

``பொன்னேரி 17-வது வார்டு கவுன்சிலர் இளங்கோ, ஒரு குடும்பப் பிரச்னையில் தலையிட்டு, வன்முறை வெறியாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்." - அண்ணாமலை

News அண்ணாமலை - திமுக - ஸ்டாலின்