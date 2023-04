Published: Just Now Updated: Just Now

காவல் நிலையத்துக்குத் தீவைத்த மர்ம கும்பல்; சோதனையில் பாஜக தலைவரின் மருமகன் போலீஸாரால் சுட்டுக்கொலை!

மேற்கு வங்கத்தில் பா.ஜ.க தலைவரின் வீட்டில் போலீஸ் சோதனை நடத்தியபோது, பா.ஜ.க தலைவரின் மருமகன் போலீஸாரால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார்.

News பாஜக தலைவரின் மருமகன் சுட்டுக் கொலை ( சித்திரிப்புப் படம் )

