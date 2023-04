Published: 04 Apr 2023 9 AM Updated: 04 Apr 2023 9 AM

மும்பை: தடை செய்யப்பட்ட கடல் பகுதி... கடற்படை எச்சரிக்கையை மீறி நுழைந்த படகு - நடந்தது என்ன?!

மும்பையில் தடை செய்யப்பட்ட கடல் பகுதிக்குள் படகில் அத்துமீறி நுழைந்தவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

