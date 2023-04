Published: Just Now Updated: Just Now

ஷார்ஜாவில் போதைப்பொருளுடன் கைதான பாலிவுட் நடிகை; `நாய்' பிரச்னையில் போலியாகச் சிக்கவைத்த நபர்கள்!

சாதாரண நாய் பிரச்னையில் பாலிவுட் நடிகையிடம் போதைப்பொருளைக் கொடுத்தனுப்பி, ஷார்ஜாவில் சிக்கவைத்த இரண்டு பேர் மும்பையில் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கின்றனர்.

