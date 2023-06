Published: 18 Jun 2023 11 AM Updated: 18 Jun 2023 11 AM

ரூ.2.5 கோடியைத் திருப்பிக் கொடுக்க மறுப்பு: பண மோசடி வழக்கில் கோர்ட்டில் சரணடைந்த நடிகை அமீஷா படேல்!

பண மோசடி வழக்கில் பாலிவுட் நடிகை அமீஷா படேல் கோர்ட்டில் சரணடைந்தார்.

