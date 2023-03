Published: 11 Mar 2023 8 AM Updated: 11 Mar 2023 8 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

‘எக்ஸாமுக்கு படிக்காததுனால ஸ்கூல்ல வெடிகுண்டு இருக்கிறதா சொன்னேன்’ - 100ஐ அழைத்து பதறவைத்த மாணவி

தேர்வுக்கு படிக்காததால், பள்ளியில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டிருப்பதாக போலீஸ் அவசர எண் 100-ஐ அழைத்து, மிரட்டல் விடுத்த ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவியின் விபரீத செயல், வேலூரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News வேலூர்