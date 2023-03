Published: Just Now Updated: Just Now

விபத்தில் இறந்த நண்பன்: உடலை சுரங்கப்பாதைக்கு அருகில் வீசிச் சென்ற 3 நண்பர்கள் - என்ன நடந்தது?

இறந்தவரின் உடலை மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் செல்லாமல் அவரின் நண்பர்கள் ஒரு சுரங்கப்பாதைக்கு அருகில் வீசியிருக்கிறார்கள். இது தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

News ஆட்டோ ரிக்‌ஷா நண்பர்கள் ( Representational Image )