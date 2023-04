Published: 22 Apr 2023 7 AM Updated: 22 Apr 2023 7 AM

ஐஸ்கிரீமில் கலக்கப்பட்ட எலி விஷம்; சிறுவனுக்கு ஆசையாய்க் கொடுத்து `அலறடித்து' கொன்ற `கொடூர' அத்தை!

உறவினர் சிறுவனுக்கு எலி விஷம் கலந்த ஐஸ்கிரீமைக் கொடுத்து, அவரைக் கொன்ற பெண்ணை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

கொலை

