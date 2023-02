Published: 24 Feb 2023 10 AM Updated: 24 Feb 2023 10 AM

விளையாட்டுப் போட்டியில் தோல்வி: ஏளனமாக சிரித்தவர்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு: சிறுமி உட்பட 7 பேர் பலி!

விளையாட்டு போட்டியில் தோல்வியடைந்த நபர், ஏளனமாக சிரித்தவர்கள் மீது நடத்திய துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News துப்பாக்கிச்சூடு சிசிடிவி காட்சி ( ட்விட்டர் )