Published: 24 Feb 2023 9 AM Updated: 24 Feb 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

நீலகிரி: திடீரென சரிந்து விழுந்த ஹாலோ பிளாக் கற்கள்; பரிதாபமாக உயிரிழந்த கான்ட்ராக்டர்!

கட்டுமானப் பணியின்போது ஹாலோ பிளாக் கற்கள் சரிந்து விழுந்ததில், கான்டராக்டர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News கட்டுமானப் பனியின்போது விபத்து