Published: 21 Mar 2023 11 AM Updated: 21 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

சென்னை: 27 ஆண்டுகள் நட்பைப் பிரித்த பிசினஸ்... நண்பன் மீதே புகாரளித்த தொழிலதிபர்!

சென்னையில் நண்பர்கள் இருவரும் சேர்ந்து நடத்தி வந்த பிசினஸில் பணத்தகராறு ஏற்பட்டதால் அந்த கம்பெனி மூடப்பட்டது. அதனால் தொழிலாளர்கள் வேலை இழந்திருக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் 27 ஆண்டு காலமாக பழகி நண்பன் மீதே தொழிலதிபர் புகாரளித்திருக்கிறார்.

