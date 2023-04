Published: 06 Apr 2023 11 AM Updated: 06 Apr 2023 11 AM

இரவில் வந்த மெசேஜ்: ரூ.40 லட்சம் அபேஸ்; மும்பை தொழிலதிபர் பெயரில் புது சிம்கார்டு வாங்கி மோசடி!

மும்பை தொழிலதிபர் பெயரில் வேறு சிம்கார்டு வாங்கி, வங்கியிலிருந்து ரூ.40 லட்சத்தை எடுத்த மர்ம ஆசாமிகளை மும்பை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.

News சைபர் கொள்ளை