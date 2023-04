`படித்தது எட்டாவது, பார்ப்பது டாக்டர் வேலை' - தருமபுரியில் போலி டாக்டர், அவர் மகன்மீது வழக்கு பதிவு

Published: Just Now Updated: Just Now

`படித்தது எட்டாவது, பார்ப்பது டாக்டர் வேலை' - தருமபுரியில் போலி டாக்டர், அவர் மகன்மீது வழக்கு பதிவு

‘எட்டாம் வகுப்பு மட்டுமே படித்த முருகேசன், முன்பு கம்பவுண்டராகப் பணியாற்றிய அனுபவத்தில், தனது பெயரிலேயே கிளினிக் நடத்தி, போதிய தகுதியின்றி மக்களுக்கு சிகிச்சையளித்து வந்திருக்கிறார்.’ – எஸ்.ஐ ரமேஷ்

News போலி டாக்டர் வீட்டில் ஆய்வு