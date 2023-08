Published: 06 Aug 2023 8 AM Updated: 06 Aug 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

தூங்கிக்கொண்டிருந்த பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற எஸ்.எஸ்.ஐ.. வழக்கு பதிவுசெய்து விசாரிக்கும் போலீஸ்!

தூங்கிக்கொண்டிருந்த பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற எஸ்.எஸ்.ஐ-மீது வழக்கு பதிவுசெய்து, போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

News எஸ்.எஸ்.ஐ சப்பாணி