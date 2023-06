Published: Just Now Updated: Just Now

சமூக நீதி பேசும் அரசு, `ஆணவக் கொலை தடுப்புச் சட்டம்’ கொண்டு வராதது ஏன்?! - வலுக்கும் கோரிக்கை

"திராவிட மாடல், சமூக நீதி பேசப்படும் தமிழ்நாட்டில் ஆணவக் கொலைகள் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இதற்கு மேலும் இந்த அரசு தாமதிப்பதில் நியாயமில்லை என்பதையே கோகுல்ராஜ் வழக்கு நமக்கு சுட்டிக் காட்டுகிறது"