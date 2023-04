Published: Just Now Updated: Just Now

`114 ஊராட்சித் தலைவர்களிடம் ஆய்வு; 30 வகை தீண்டாமை கொடுமைகள்’ - எவிடென்ஸ் அமைப்பு வெளியிட்ட அறிக்கை

``தமிழக முழுவதும் உள்ள பட்டியலின ஊராட்சித் தலைவர்கள் பதவி வகிக்கும் ஊராட்சிகளில் சிசிடிவி கேமராக்கள் அமைக்க வேண்டும், தலித் பாகுபாடு குறித்து தமிழக அரசு ஆய்வு செய்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்.” - எவிடென்ஸ் கதிர்

