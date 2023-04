Published: 19 Apr 2023 10 AM Updated: 19 Apr 2023 10 AM

"இப்பவும் கணவர் சுபாஷ் எங்கன்னு என் பொண்ணு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கா!"- அனுசுயாவின் தாய் பேட்டி

"திடீர்னு அதிகாலையில கத்தியோட ஓடிவந்த மாப்ளையோட அப்பா தண்டபாணி, மாப்ளையைக் கொடூரமா வெட்டியிருக்காரு. தடுக்க வந்த மாப்ளையோட பாட்டியையும் என் மகளையும் கண்ணு மண்ணு தெரியாம வெட்டியிருக்காரு."- ஆணவப்படுகொலை செய்யப்பட்ட சுபாஷின் மனைவி அனுசுயாவின் தாய் பேட்டி

